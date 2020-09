Fipe -Confcommercio ai media | Attenti | il sensazionalismo fa più danni del virus

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 14 settembre 2020) “Chiediamo agli organi di informazione senso di responsabilità e completezza di informazione, senza cedere al– dannoso quanto il Covid – dela tutti i costi”. Così, Roberto Calugi, direttore generale di, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, ha commentato la notizia riportata da alcunidi una ricerca statunitense secondo la quale aumenterebbe il rischio di contagio tra i frequentatori di ristoranti. “Questa ricerca – ha commentato il noto virologo Francesco Spinazzola – è stata realizzata su 150 casi: direi che non occorre essere luminari di scienza statistica per dire che 150 casi sono un campione assolutamente scarso e poco significativo sul quale non è possibile formulare ...