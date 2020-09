Elisabetta Gregoraci | chi è l’ex fidanzato Francesco Bettuzzi

(Di lunedì 14 settembre 2020)è l’imprenditore che aveva conquistato il cuore della bella calabresefino alla “rottura” nell’estate 2019. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui. Capelli brizzolati, sorriso contagioso e una profonda passione non solo per il mare ma anche per la tavola da surf, fascino da vendere e, ovviamente, fisico … L'articolo, chi è l’exè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Luca_zone : RT @blogtivvu: Primo flirt del Grande Fratello Vip? Quello tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci: lui “ci prova” spudoratamente ht… - Laufan845 : RT @trash_italiano: Ancora prima di iniziare, gli esperti danno già i nomi dei favoriti alla vittoria del #GFVIP: Elisabetta Gregoraci, Fau… - Ileniasa25 : RT @trash_italiano: Ancora prima di iniziare, gli esperti danno già i nomi dei favoriti alla vittoria del #GFVIP: Elisabetta Gregoraci, Fau… - blogtivvu : Flavio Briatore guarito dal Covid, Elisabetta Gregoraci al #GFVip - trash_italiano : Ancora prima di iniziare, gli esperti danno già i nomi dei favoriti alla vittoria del #GFVIP: Elisabetta Gregoraci,… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Il riferimento è ovviamente a Nathan Falco, il figlio nato dalla relazione tra la soubrette e l’imprenditore, che ultimamente è balzato e non poco agli onori delle cronache. Il bimbo deve fare i conti ...Come già avvenuto in passato, l'ingresso dei concorrenti è scaglionato, anche visto il grande numero di personaggi attesi nel cast. Per questo, la prima puntata vedrà entrare soltanto 12 volti del cas ...