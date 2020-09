Covid, Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele. “Grazie per essere qui, è stata la prova più pericolosa della mia vita” (Di lunedì 14 settembre 2020) L’ex premier Silvio Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele di Milano dove era ricoverato da giovedì 3 settembre dopo essere risultato positivo al coronavirus e aver sviluppato una polmonite bilaterale. “Grazie per essere qui, è stata la prova più pericolosa della mia vita – ha detto uscendo – Anche questa volta l’ho scampata”. L’ex premier spiega quanto è stato importante l’affetto che gli è stato dimostrato: “La condivisione che ho sentito attorno a me mi ha consentito di superare i momenti più difficili, che sono stati tanti nei primi tre giorni“. L’ex presidente del Consiglio ha ringraziato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) L’ex premierè statodal Sandi Milano dove era ricoverato da giovedì 3 settembre doporisultato positivo al coronavirus e aver sviluppato una polmonite bilaterale. “Grazie perqui, èlapiùmia vita – ha detto uscendo – Anche questa volta l’ho scampata”. L’ex premier spiega quanto è stato importante l’affetto che gli è stato dimostrato: “La condivisione che ho sentito attorno a me mi ha consentito di superare i momenti più difficili, che sono stati tanti nei primi tre giorni“. L’ex presidente del Consiglio ha ringraziato il ...

