Coronavirus | polemiche sul comizio di Trump | 6 mila persone | poche mascherine e zero distanza Allarme nel Regno Unito | in tilt i laboratori | tamponi esaminati all’estero

Leggi su open.online

(Di lunedì 14 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 13 settembreUsa Twitter Il pubblico attende l’inizio deldi Donalda Henderson, nel NevadaNuovesu Donalddopo l’ultima manifestazione elettorale in Nevada in un capannone di Henderson, dopo quello di Tulsa in Oklahoma dello scorso giugno. Nonostante le raccomandazioni degli esperti sul contenimento dei contagi daevitando grandi raduni dove è difficile mantenere lasociale e le regole previste dallo stesso Stato del Nevada sugli assembramenti, l’evento ha raccolto poco più di 6, stipate sugli spalti una vicina all’altra e conindossate. I ...