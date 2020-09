Coop sostituisce le posate di plastica

(Di lunedì 14 settembre 2020) Non verranno più incluse in alcuni prodotti take-away, e non saranno più consegnate gratuitamente nei punti vendita

Ultime Notizie dalla rete : Coop sostituisce

Ticinonline

Ancora tredici giorni di tempo e un traguardo che si avvicina sempre di più. Si sta avviando alla conclusione il progetto di crowdfunding promosso da Unicoop Firenze per salvare la Porta d’Europa, l’o ...SIENA. Sono entrate ormai nelle nostre abitudini quotidiane. Indispensabili, da tenere sempre a portata di mano, in tasca, in borsa o nello zaino: sono le mascherine. Per i bambini, ma anche per gli a ...