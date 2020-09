Calciomercato Roma – Idea Mandzukic per Fonseca – Milik sempre più vicino (Di lunedì 14 settembre 2020) Calciomercato Roma – La prima di campionato si avvicina e la Roma continua a lavorare sul mercato per arrivare pronta al campionato. Si avvicina Milik e Mandzukic è un’Idea Arek Milik sembra sempre più vicino a vestire la maglia giallorossa in quanto le divergenze con la società partenopea sembrano appianate. La trattativa con il Napoli di Aurelio De Laurentiis prosegue per arrivare ai 17 milioni di euro più 8 di bonus ed un giovane del vivaio giallorosso. Inoltre sembrerebbe che Fonseca abbia richiesto esplicitamente anche Mario Mandzukic, attualmente svincolato. Sul giocatore croato c’è anche la concorrenza del Lokomotiv Mosca e sembrerebbe che ... Leggi su giornal (Di lunedì 14 settembre 2020)– La prima di campionato si avvicina e lacontinua a lavorare sul mercato per arrivare pronta al campionato. Si avvicinaè un’Areksembrapiùa vestire la maglia giallorossa in quanto le divergenze con la società partenopea sembrano appianate. La trattativa con il Napoli di Aurelio De Laurentiis prosegue per arrivare ai 17 milioni di euro più 8 di bonus ed un giovane del vivaio giallorosso. Inoltre sembrerebbe cheabbia richiesto esplicitamente anche Mario, attualmente svincolato. Sul giocatore croato c’è anche la concorrenza del Lokomotiv Mosca e sembrerebbe che ...

mirkocalemme : #Roma e #Napoli si sono ulteriormente avvicinate all'accordo per #Milik: manca l'ok di #ADL (che non è mai un detta… - MatteoPedrosi : ???????? solo contatti tra le società, no agente. C’è disponibilità del giocatore, ma richiesta Toro superiore ai 20m€… - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, c'è l'accordo con #Smalling - matteo_milan91 : RT @Pirichello: Avvisate la Roma che hanno aperto la sessione di calciomercato da più di un mese - Pirichello : Avvisate la Roma che hanno aperto la sessione di calciomercato da più di un mese -