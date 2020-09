Brian Michael Bendis non scriverà più i fumetti di Superman (Di lunedì 14 settembre 2020) La notizia era già stata anticipata lo scorso giugno dal diretto interessato, ma ora è ufficiale: il grande sceneggiatore di fumetti Brian Michael Bendis non si occuperà più delle pubblicazioni di Superman. Alla fine del 2020 lascerà anche la scrittura della serie Action Comic. A rivelarlo, i piani di pubblicazione annunciati da Dc Comics. Bendis era arrivato alla casa editrice con un clamoroso contratto in esclusiva dopo essere stato per 20 anni uno degli autori simbolo della rivale Marvel. Durante il suo regno iniziato nel 2018, Bendis aveva dato una rotta decisamente innovativa alle vicende dell’Uomo di acciaio, introducendo nuovi villain, organizzando l’Evento Leviathan che ha coinvolto anche molti altri ... Leggi su wired (Di lunedì 14 settembre 2020) La notizia era già stata anticipata lo scorso giugno dal diretto interessato, ma ora è ufficiale: il grande sceneggiatore dinon si occuperà più delle pubblicazioni di. Alla fine del 2020 lascerà anche la scrittura della serie Action Comic. A rivelarlo, i piani di pubblicazione annunciati da Dc Comics.era arrivato alla casa editrice con un clamoroso contratto in esclusiva dopo essere stato per 20 anni uno degli autori simbolo della rivale Marvel. Durante il suo regno iniziato nel 2018,aveva dato una rotta decisamente innovativa alle vicende dell’Uomo di acciaio, introducendo nuovi villain, organizzando l’Evento Leviathan che ha coinvolto anche molti altri ...

