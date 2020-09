Atp Roma: i risultati degli azzurri, in attesa di Sinner (Di lunedì 14 settembre 2020) Mattinata di qualificazioni per quanto riguarda l’Atp Roma. Soltanto due italiani sono riusciti a passare il turno rispetto ai tredici iniziali. Marco Cecchinato si è imposto facilmente nei confronti di Kovalick con il punteggio di 6-2 6-1, e ora al primo turno dovrà affrontare il britannico Kyle Edmund. Il programma di questa mattina ci ha riservato anche la sfida tutta azzurra fra i due giovani e promettenti Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri che si sono affrontati per un posto nel main draw. All’inizio è partito molto meglio Musetti che ha rifilato in breve tempo un netto 6-1, aggiudicandosi il primo set. Nel secondo set c’è stato molto più equilibrio, almeno fino al break arrivato di Musetti sul 3-3, che però non si è rivelato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 settembre 2020) Mattinata di qualificazioni per quanto riguarda l’Atp. Soltanto due italiani sono riusciti a passare il turno rispetto ai tredici iniziali. Marco Cecchinato si è imposto facilmente nei confronti di Kovalick con il punteggio di 6-2 6-1, e ora al primo turno dovrà affrontare il britannico Kyle Edmund. Il programma di questa mattina ci ha riservato anche la sfida tutta azzurra fra i due giovani e promettenti Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri che si sono affrontati per un posto nel main draw. All’inizio è partito molto meglio Musetti che ha rifilato in breve tempo un netto 6-1, aggiudicandosi il primo set. Nel secondo set c’è stato molto più equilibrio, almeno fino al break arrivato di Musetti sul 3-3, che però non si è rivelato ...

