Al via Name That Tune con Elettra Lamborghini, Morgan, Cristina D'Avena e molti altri (Di lunedì 14 settembre 2020) Parte domani Name That Tune – Indovina La Canzone, il nuovo format di Enrico Papi che vedrà in sfida squadre di vip fino all'ultima nota per indovinare i brani musicali che di volta in volta verranno suonati. L'appuntamento è alle ore 21.25, su TV8. Due le squadre in ogni puntata, ognuna composta da quattro personaggi famosi, appassionati di musica e provenienti da settori diversi (tv, musica, cinema). Ogni squadra sarà guidata da un caposquadra d'eccezione; già noti i personaggi che si occuperanno di capeggiare: Elettra Lamborghini, Sabrina Salerno, Anna Tatangelo, Lino Banfi, Fabio Caressa e Morgan. Nella prima puntata in onda domani, martedì 15 settembre, si sfideranno le prime 2 squadre, ovvero quella ...

