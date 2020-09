Adama Traorè Juventus, “Don Balòn” rivela: bianconeri in pole (Di lunedì 14 settembre 2020) Adama TRAORE Juventus – Su “Don Balon” sono sicuri, i bianconeri sarebbero in vantaggio per l’acquisto del centrocampista del ’96, fra gli altri, scuola Barcellona. Esterno dotato di grande tecnica, forza fisica ed una velocità fuori dal normale. Infatti Traoré è proprio un prodotto delle giovanili dei catalani, ha militato in prima squadra un anno per poi iniziare la sua avventura in Premier League: prima all’Aston Villa, Middlesbrough e infine l’attuale squadra in cui milita, il Wolverhampton. Adama Traorè Juventus, le ultimissime dalla Spagna Secondo il portale spagnolo il calciatore sarebbe seguito anche dalle big inglesi: Liverpool e Manchester United. Mentre dalla Spagna dal Real Madrid e dal Barcellona. Ma le volontà del ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 14 settembre 2020)TRAORE– Su “Don Balon” sono sicuri, isarebbero in vantaggio per l’acquisto del centrocampista del ’96, fra gli altri, scuola Barcellona. Esterno dotato di grande tecnica, forza fisica ed una velocità fuori dal normale. Infatti Traoré è proprio un prodotto delle giovanili dei catalani, ha militato in prima squadra un anno per poi iniziare la sua avventura in Premier League: prima all’Aston Villa, Middlesbrough e infine l’attuale squadra in cui milita, il Wolverhampton.Traorè, le ultimissime dalla Spagna Secondo il portale spagnolo il calciatore sarebbe seguito anche dalle big inglesi: Liverpool e Manchester United. Mentre dalla Spagna dal Real Madrid e dal Barcellona. Ma le volontà del ...

