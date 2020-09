19enne denuncia stupro al Circeo: "Mi hanno violentata in due per mezz'ora. È stato un incubo" (Di lunedì 14 settembre 2020) “violentata per mezz’ora, volevo solo che tutto finisse”. Questo il racconto della notte di Ferragosto fatto da una 19enne romana in vacanza al Circeo, che sarebbe stata violentata da due ragazzi di poco più grandi conosciuti durante il soggiorno sul litorale laziale. La notizia della sua denuncia, di cui torna a parlare oggi Il Messaggero, È giunta qualche giorno fa. “Stavamo camminando sulla spiaggia e mi hanno offerto del vino bianco che ho rifiutato. Sembrava tutto tranquillo, ma non appena siamo rimasti soli ero in trappola”.La diciannovenne, ritornata a casa a Roma qualche giorno dopo i fatti, ha deciso di rivolgersi alla polizia. Così si È presentata con la mamma al ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 settembre 2020) “per’ora, volevo solo che tutto finisse”. Questo il racconto della notte di Ferragosto fatto da unaromana in vacanza al, che sarebbe statada due ragazzi di poco più grandi conosciuti durante il soggiorno sul litorale laziale. La notizia della sua, di cui torna a parlare oggi Il Messaggero,; giunta qualche giorno fa. “Stavamo camminando sulla spiaggia e miofferto del vino bianco che ho rifiutato. Sembrava tutto tranquillo, ma non appena siamo rimasti soli ero in trappola”.La diciannovenne, ritornata a casa a Roma qualche giorno dopo i fatti, ha deciso di rivolgersi alla polizia. Così si; presentata con la mamma al ...

