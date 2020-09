Scuola, Salvini: “Mancano insegnanti e aule, la colpa è del governo” (Di domenica 13 settembre 2020) Matteo Salvini, commentando l’ormai imminente riaperture delle scuole e delle lezioni, ha criticato duramente il governo sulla gestione dell’emergenza. La riapertura delle scuole è ormai imminente e Matteo Salvini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti criticando duramente il governo su questo tema, a margine di un comizio che ha tenuto a Lucera (Foggia). Il leader … L'articolo Scuola, Salvini: “Mancano insegnanti e aule, la colpa è del governo” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Matteo, commentando l’ormai imminente riaperture delle scuole e delle lezioni, ha criticato duramente il governo sulla gestione dell’emergenza. La riapertura delle scuole è ormai imminente e Matteoha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti criticando duramente il governo su questo tema, a margine di un comizio che ha tenuto a Lucera (Foggia). Il leader … L'articolo: “Mancano, laè del governo” proviene da www.inews24.it.

LegaSalvini : Oggi in tantissime piazze italiane da Nord a Sud, diamo voce con la tua firma a due battaglie sacrosante: mandare a… - LegaSalvini : SCUOLA, L'ALLARME DI #SALVINI: «NEL LAZIO 26.394 STUDENTI DISABILI DIMENTICATI DAL GOVERNO, MA IL MINISTRO AZZOLINA… - LegaSalvini : #SALVINI CONTRO LA AZZOLINA: '260MILA ALUNNI DISABILI, MANCANO 50MILA INSEGNANTI DI SOSTEGNO. LA MINISTRA DORME?'… - Antonio64399161 : RT @RobertoMerlino1: Buongiorno. Alle ore 12 il Premier Conte parlerà agli studenti per l’inizio dell’anno scolastico. In casa Salvini:”Pap… - AntonioDiBari85 : RT @billa_silvia2: Sulla riapertura della scuola due persone devono tacere: Renzi Salvini. Se si dava retta a loro, riaprendo in pieno lock… -