Scuola | il messaggio di Conte agli studenti | «Ci saranno difficoltà e disagi | ma dovete rispettare le regole»

GiuseppeConteIT : Domani si torna a scuola in gran parte d’Italia. Il mio messaggio a studenti, genitori, insegnanti, dirigenti scola… - Adnkronos : #Scuola, #Conte: 'Domani alle 12 messaggio a studenti, genitori e insegnanti' - fattoquotidiano : Scuola, Conte invia un messaggio a studenti, genitori e personale scolastico prima dell’inizio delle lezioni: la di… - lauracesaratto : Ma se è cuore pulsante, perché ridotta alla fame? Scuola, il messaggio di Conte a studenti e insegnanti - Primopian… - PoveroUn : RT @GiuseppeConteIT: Domani si torna a scuola in gran parte d’Italia. Il mio messaggio a studenti, genitori, insegnanti, dirigenti scolasti… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola messaggio

Un supplemento d’impegno per fronteggiare Coronavirus e ricostruzione, con la necessità di ridurre la burocrazia per ridare slancio ai territori colpiti dal sisma, e poi politiche per il lavoro, la fa ...Ci siamo: nella giornata di domani, lunedì 14 settembre, si tornerà sui banchi di scuola in gran parte d'Italia. Un appuntamento importantissimo e fondamentale per i ragazzi del nostro Paese, che torn ...