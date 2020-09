Roma: Raggi ancora senza sfidanti, Pd e Cdx attendono regionali (Di domenica 13 settembre 2020) E’ passato un mese dalla ricandidatura di Virginia Raggi per il Campidoglio e ancora non sono stati scelti i suoi sfidanti. Per averli bisognera’ attendere almeno ottobre, dopo le elezioni regionali. Nessuno sembra volersi ‘sporcare le mani’ a Roma rischiando di ‘bruciarsi’ politicamente. Perche’ la citta’ e’ inchiodata ai suoi limiti, stretta tra la magnificenza del patrimonio monumentale e la difficolta’ di trasformarsi in una Capitale moderna, soprattutto nelle periferie. E poi la partita per il Campidoglio e’ strettamente legata allo scenario politico nazionale. Nel Pd ogni giorno si rincorrono nomi di esponenti locali e outsider come possibili competitor ma la segreteria di Nicola Zingaretti per la Capitale pensava ad un profilo di ... Leggi su romadailynews (Di domenica 13 settembre 2020) E’ passato un mese dalla ricandidatura di Virginiaper il Campidoglio enon sono stati scelti i suoi. Per averli bisognera’ attendere almeno ottobre, dopo le elezioni. Nessuno sembra volersi ‘sporcare le mani’ arischiando di ‘bruciarsi’ politicamente. Perche’ la citta’ e’ inchiodata ai suoi limiti, stretta tra la magnificenza del patrimonio monumentale e la difficolta’ di trasformarsi in una Capitale moderna, soprattutto nelle periferie. E poi la partita per il Campidoglio e’ strettamente legata allo scenario politico nazionale. Nel Pd ogni giorno si rincorrono nomi di esponenti locali e outsider come possibili competitor ma la segreteria di Nicola Zingaretti per la Capitale pensava ad un profilo di ...

E’ passato un mese dalla ricandidatura di Virginia Raggi per il Campidoglio e ancora non sono stati scelti i suoi sfidanti. Per averli bisognera’ attendere almeno ottobre, dopo le elezioni regionali.

Mafia Capitale, Salvatore Buzzi a Fanpage: “Politici omertosi al processo si sono salvati a vicenda”

Dopo sei anni di carcerazione, la maggior parte dei quali passati in regime di carcere duro al 41bis, Salvatore Buzzi da qualche mese è tornato a piede libero per le strade di Roma, in attesa del rica ...

