Psg-Marsiglia | Neymar | “Mi pento solo di non aver tirato una testata a Gonzalez”

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 settembre 2020) “L’unica cosa di cui sono pentito è di nonunaa quello stronzo”.si affida a Twitter per scrivere un messaggio senza filtri in riferimento a Gonzalez, il giocatore delche avrebbe indirizzato al brasiliano un insulto razzista. Il fenomeno sudamericano non si è contenuto e hauno schiaffo all’avversario. Risultato? Cartellino rosso dopo la visione dell’arbitro al monitor del Var. Cinque in tutti i rossi. IL TWEET DI LUKAKU DOPO LA RISSA GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH LA CRONACA DEL MATCH Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca —Jr (@jr) September 13, 2020