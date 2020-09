Pd: Zingaretti, 'non in gioco governo o leader ma tenuta Paese' (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Le classi dirigenti italiane non hanno capito che non è in gioco un'alleanza di governo che ora vi divertite a picconare o il destino di un leader, ma la tenuta della nazione nei prossimi anni. Perché la democrazia deve includere, se si indebolisce si indebolisce la fiducia nello Stato. Ecco perché bisogna continuare a cambiare l'esistente". Così il segretario dem Nicola Zingaretti, chiudendo la Festa dell'Unità a Modena. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Le classi dirigenti italiane non hanno capito che non è inun'alleanza diche ora vi divertite a picconare o il destino di un, ma ladella nazione nei prossimi anni. Perché la democrazia deve includere, se si indebolisce si indebolisce la fiducia nello Stato. Ecco perché bisogna continuare a cambiare l'esistente". Così il segretario dem Nicola, chiudendo la Festa dell'Unità a Modena.

