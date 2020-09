Paura sulla Statale 16: auto con due bambini a bordo finisce fuori strada, l'incidente tra Foggia e San Severo (Di domenica 13 settembre 2020) Avrebbero riportato lievi escoriazioni e tanto spavento i quattro occupanti dell'auto che alle primissime ore del mattino è rimasta coinvolta in un incidente stradale al km 660 della Statale 16 nel ... Leggi su foggiatoday (Di domenica 13 settembre 2020) Avrebbero riportato lievi escoriazioni e tanto spavento i quattro occupanti dell'che alle primissime ore del mattino è rimasta coinvolta in unle al km 660 della16 nel ...

marcotravaglio : FINE DEGLI ALIBI Molti propagandisti del No puntano tutto sulla paura, spaventando i cittadini con minacce terroris… - xanderCom0 : RT @catlatorre: Voglio aggiungere un'altra cosa sulla tragedia di #Caivano: Ciro è un uomo trans, NON 'un’amica che aveva scelto di farsi… - GloriaRemenyi : RT @catlatorre: Voglio aggiungere un'altra cosa sulla tragedia di #Caivano: Ciro è un uomo trans, NON 'un’amica che aveva scelto di farsi… - Vicky_DM94 : RT @catlatorre: Voglio aggiungere un'altra cosa sulla tragedia di #Caivano: Ciro è un uomo trans, NON 'un’amica che aveva scelto di farsi… - TrdDiary : RT @catlatorre: Voglio aggiungere un'altra cosa sulla tragedia di #Caivano: Ciro è un uomo trans, NON 'un’amica che aveva scelto di farsi… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura sulla Carambola da paura sull'A14, coinvolte 5 auto: 7 persone ferite, tra loro una donna incinta Corriere Adriatico Italian Insurtech Summit, 6 cose da fare per l’innovazione delle assicurazioni in Italia

Giovedì 17 settembre è in programma la prima edizione dell’Italian Insurtech Summit, evento promosso e organizzato dall’Italian Insurtech Association: 60 speaker nazionali e internazionali in una gior ...

Maltrattamenti in famiglia, 37enne agli arresti domiciliari picchia la mamma a Ponticelli: arrestato

I carabinieri della stazione di Ponticelli hanno fermato S.P., 37enne di Ponticelli, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e sequestro di persona nei confronti della ...

Giovedì 17 settembre è in programma la prima edizione dell’Italian Insurtech Summit, evento promosso e organizzato dall’Italian Insurtech Association: 60 speaker nazionali e internazionali in una gior ...I carabinieri della stazione di Ponticelli hanno fermato S.P., 37enne di Ponticelli, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e sequestro di persona nei confronti della ...