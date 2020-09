Nvidia RTX 3070 ha finalmente una data d'uscita, mentre le scorte di RTX 3080 iniziano già a scarseggiare (Di domenica 13 settembre 2020) Nvidia GeForce RTX 3070, una delle nuove GPU che porterà il mondo PC nella prossima generazione, ha finalmente una data d'uscita.La scheda grafica più economica della serie 3000 (almeno fin quando non verrà svelata ufficialmente la tanto rumoreggiata RTX 3060 Ti) uscirà il prossimo 15 ottobre. Si tratterà dell'ultima GPU RTX 30xx ad uscire, dato che la 3080 arriverà il prossimo 17 settembre, mentre la più potente 3090 il prossimo 24 settembre.I più cinici, hanno notato che il lancio della RTX 3070 è "stranamente" vicino al reveal delle nuove GPU "Big Navi" di AMD, previsto per il 28 ottobre. Coincidenza? Nel mondo dell'hardware PC, dominato da queste due superpotenze, è molto ... Leggi su eurogamer (Di domenica 13 settembre 2020)GeForce RTX, una delle nuove GPU che porterà il mondo PC nella prossima generazione, haunad'.La scheda grafica più economica della serie 3000 (almeno fin quando non verrà svelata ufficialmente la tanto rumoreggiata RTX 3060 Ti) uscirà il prossimo 15 ottobre. Si tratterà dell'ultima GPU RTX 30xx ad uscire, dato che laarriverà il prossimo 17 settembre,la più potente 3090 il prossimo 24 settembre.I più cinici, hanno notato che il lancio della RTXè "stranamente" vicino al reveal delle nuove GPU "Big Navi" di AMD, previsto per il 28 ottobre. Coincidenza? Nel mondo dell'hardware PC, dominato da queste due superpotenze, è molto ...

