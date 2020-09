Mourinho polemico dopo il ko | “Non mi sono piaciuti gli arbitri”

Leggi su alfredopedulla

Non era l'inizio di stagione che José aveva desiderato. Il suo Tottenham è uscito sconfitto per 1-0 dal campo dell'Everton. L'allenatore degli Spurs ha espresso il suo dissenso verso l'arbitraggio nella conferenza stampa post-partita: "Non mi così tanti arbitri sul campo e davanti a uno schermo che hanno permesso che un calcio di punizione fosse battuto cinque o sei metri avanti, creando un diverso angolo per i cross, creando uno scenario completamente diverso in attacco e nella zona difensiva".