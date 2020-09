Maria Paola morta a 22 anni perché gay: speronata in scooter dal fratello (Di domenica 13 settembre 2020) Dramma della follia a Caivano. Maria Paola Gaglione, 22 anni, è morta dopo essere stata speronata dal fratello in sella al suo scooter. Non sopportava più quella che per lui era una «vergogna», Maria Paola Gaglione era gay. Frequentava una ragazza di Acerra, pestata a sangue dopo essere caduta dalla moto. Le ragazze avevano una relazione stabile, cementata da qualche anno di convivenza. Ed erano felici. Una unione duratura che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso pieno di fiele e rancore represso per anni dal fratello, Antonio Gaglione, 25 anni. Per il giovane quella storia d’amore, mai nascosta ma nemmeno sbandierata a tutti i costi, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 13 settembre 2020) Dramma della follia a Caivano.Gaglione, 22, èdopo essere statadalin sella al suo. Non sopportava più quella che per lui era una «vergogna»,Gaglione era gay. Frequentava una ragazza di Acerra, pestata a sangue dopo essere caduta dalla moto. Le ragazze avevano una relazione stabile, cementata da qualche anno di convivenza. Ed erano felici. Una unione duratura che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso pieno di fiele e rancore represso perdal, Antonio Gaglione, 25. Per il giovane quella storia d’amore, mai nascosta ma nemmeno sbandierata a tutti i costi, ...

