Juventus | Pirlo | “E’ normale che chi viene qui deve vincere”

juventusfc : ??«Un bell’allenamento oggi, avevamo bisogno di giocare tutti insieme e provare qualcosa in vista di domenica. Un bu… - forumJuventus : [TMW] Ad una settimana dalla Serie A, Pirlo sogna una Juve così: priorità al 9, poi una ciliegina a centrocampo ??… - JuventusTV : L'analisi di Mister @Pirlo_official dopo l'amichevole contro il Novara ??? Qui ?? - prime_verdana : RT @juventusfc: ??«Un bell’allenamento oggi, avevamo bisogno di giocare tutti insieme e provare qualcosa in vista di domenica. Un buon test!… - gobboisback : RT @SuperflyVideo: Juventus Novara 5-0 Intervista a #Pirlo #JTV -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Pirlo

TORINO - La nuova Juve di Andrea Pirlo riparte dai gol di Cristiano Ronaldo. Nella prima e forse unica uscita prima dell'inizio del campionato, i bianconeri (in campo con la terza maglia arancione cam ...TORINO - Il solito Ronaldo e una Juventus tutta nuova, con il sorprendente McKennie, un ottimo Kulusevski e il sistema di gioco rotante da 4-4-2 in fase difensiva al 3-5-2 (se non proprio un 3-2-5) in ...