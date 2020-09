Israele, ancora più di 4'000 contagi: decretato il lockdown di almeno 3 settimane (Di domenica 13 settembre 2020) È il primo paese a reintrodurre il blocco di tutte le attività a partire dal prossimo venerdì Leggi su media.tio.ch (Di domenica 13 settembre 2020) È il primo paese a reintrodurre il blocco di tutte le attività a partire dal prossimo venerdì

Il governo israeliano ha deciso di proclamare un nuovo lockdown per arginare l'epidemia. Durerà tre settimane a partire dalle 14 di venerdì 18. Il secondo confinamento sarà articolato in tre fasi e co ...

Azzurre, attesa su conferma o rinvio gara con Israele

(ANSA) - FIRENZE, 13 SET - La Nazionale femminile di calcio è ancora in attesa di sapere se verrà confermata o rinviata la partita con Israele in programma allo stadio 'Castellani' di Empoli giovedì p ...

