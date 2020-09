Il tour è una questione esclusivamente slovena (di S. Gambino) (Di domenica 13 settembre 2020) La quindicesima frazione del tour De France 2020, 175 km da Lione fino alla vetta del Grand Colombier, era stata presentata come una delle più importanti di questa edizione della Grande Boucle. Le attese non sono state deluse con la Jumbo Visma che ha fornito una prova di forza che, alla vigilia del secondo giorno di riposo, ha proiettato Primoz Roglic ad un passo dalla vittoria finale. Ormai è chiaro che l’unico avversario per l’ex saltatore con gli sci è proprio il suo giovane connazionale Tadej Pogacar (UAE Emirates) che, per la seconda volta, si è preso il lusso di scippargli la vittoria di tappa bissando il successo di domenica scorsa a Laruns. La tappa odierna si distingueva per una prima fase, lunga quasi 100 km, priva di difficoltà. Di questa porzione di strada sono stati protagonisti, con una fuga partita dopo una ... Leggi su tpi (Di domenica 13 settembre 2020) La quindicesima frazione delDe France 2020, 175 km da Lione fino alla vetta del Grand Colombier, era stata presentata come una delle più importanti di questa edizione della Grande Boucle. Le attese non sono state deluse con la Jumbo Visma che ha fornito una prova di forza che, alla vigilia del secondo giorno di riposo, ha proiettato Primoz Roglic ad un passo dalla vittoria finale. Ormai è chiaro che l’unico avversario per l’ex saltatore con gli sci è proprio il suo giovane connazionale Tadej Pogacar (UAE Emirates) che, per la seconda volta, si è preso il lusso di scippargli la vittoria di tappa bissando il successo di domenica scorsa a Laruns. La tappa odierna si distingueva per una prima fase, lunga quasi 100 km, priva di difficoltà. Di questa porzione di strada sono stati protagonisti, con una fuga partita dopo una ...

gennaromigliore : Prosegue il tour elettorale al fianco di @meb . Qui a #Frattamaggiore per Francesco Russo sindaco. Italia Viva: una… - CasaLettori : RT @teledipendente_: Non è solo la soddisfazione per aver passato un bel #weekend in montagna. È la soddisfazione per averlo passato in gir… - franco_dimuro : RT @chgemma68: Buona domenica a tutti! Dopo il tour di questi giorni in #Campania sto tornando in #Puglia, dove stasera sarò insieme a @lu… - Frances06947731 : RT @carmelodipaola: Avete notato che le riprese del Tour de France non mostrano una sola bandiera dell'Europa? Essenzialmente bandiere fran… - cescofranco93 : Saltati Bernal e Quintana, il Tour è una questione di sloveni. @rogla e @TamauPogi stanno dominando il #TDF2020. #GrandColombier -

Ultime Notizie dalla rete : tour una Una vita da social, il tour della Polizia Postale per navigare sicuri Il Tempo Ciclismo, Tour de France: Pogacar vince sul Colombier

Si parla sempre più sloveno al Tour de France. La difficilissima tappa da Lione a Grand Colombier, con tre durissimi Gran Premi della Montagna, va infatti a Tadej Pogacar, (UAE Team Emirates) che solo ...

Tour de France, la Jumbo-Visma è la nuova Sky. Strapotere assoluto, corsa dominata dalla squadra di Roglic

Nel giorno in cui, con la crisi di Egan Bernal, l’INEOS Grenadiers (ex Team Sky) ha dovuto praticamente abdicare, in testa al gruppo al Tour de France non sembra essere cambiato nulla. A prendere il p ...

Si parla sempre più sloveno al Tour de France. La difficilissima tappa da Lione a Grand Colombier, con tre durissimi Gran Premi della Montagna, va infatti a Tadej Pogacar, (UAE Team Emirates) che solo ...Nel giorno in cui, con la crisi di Egan Bernal, l’INEOS Grenadiers (ex Team Sky) ha dovuto praticamente abdicare, in testa al gruppo al Tour de France non sembra essere cambiato nulla. A prendere il p ...