Gli aborti selettivi in India

Una nuova ricerca ha calcolato che entro il 2030 ci saranno 6,8 milioni di bambine in meno, con grosse conseguenze sul rapporto uomo-donna a livello globale

Una nuova ricerca ha calcolato che entro il 2030 ci saranno 6,8 milioni di bambine in meno, con grosse conseguenze sul rapporto uomo-donna a livello globale Secondo i risultati di una nuova ricerca pu ...

Bolivia, il sistema giudiziario usato per perseguitare gli oppositori dei successori di Morales

Jeanine Áñez Chávez avvocato e conduttrice televisiva boliviana, Presidente ad interim della Bolivia dopo le dimissioni e l'esilio di Evo Morales WASHINGTON - Il governo ad interim della Bolivia sta a ...

