Giovane ragazza muore ad Acerra a causa della sua relazione con un trans (Di domenica 13 settembre 2020) Ieri ad Acerra ha perso la vita una Giovane ventenne, Maria Paola Gaglione, a causa di una caduta rovinosa dal motorino. Secondo le prime ricostruzioni la Giovane stava viaggiando sulla via provinciale Cancello-Caivano sul proprio mezzo, in compagnia del suo compagno, quando all'improvviso sono state speronate da un veicolo. Tuttavia quello che all'inizio sembrava un fatale incidente si è trasformato in tutt'altra storia. La morte della Giovane infatti è un fatale epilogo di una relazione sentimentale non voluta dalla sua famiglia, in particolar modo dal fratello. Maggiori dettagli sull'accaduto Secondo le prime indiscrezioni sembra che il fratello di Maria Paola, M. G., fosse ormai stanco delle battute e dei commenti ambigui ...

