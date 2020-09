Ghemon in concerto a Roma: tra le canzoni un omaggio anche a Willy (Di domenica 13 settembre 2020) Ghemon ritorna a Roma con un live all’Auditorium Parco della Musica per il concerto di ieri sera, 12 settembre 2020. Un’esperienza vera tra una festa e uno spettacolo. Il cantautore campano sarebbe dovuto salire sul palco il 4 aprile 2020, eppure il lockdown ne aveva congelato ogni possibilità. Dopo mesi di silenzio, il concerto di Ghemon è stato riprogrammato. E ieri sera è esploso in una ritrovata energia, nell’emozione di chi crede che – in qualche modo – anche questo era “Scritto tra le stelle“, come il titolo del suo ultimo album evoca. Ad aprire il concerto nessuna band emergente, ma la stand up comedian Michela Giraud. Una comicità ragionata, semplice e genuina, veloce e fresca, che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 settembre 2020)ritorna acon un live all’Auditorium Parco della Musica per ildi ieri sera, 12 settembre 2020. Un’esperienza vera tra una festa e uno spettacolo. Il cantautore campano sarebbe dovuto salire sul palco il 4 aprile 2020, eppure il lockdown ne aveva congelato ogni possibilità. Dopo mesi di silenzio, ildiè stato riprogrammato. E ieri sera è esploso in una ritrovata energia, nell’emozione di chi crede che – in qualche modo –questo era “Scritto tra le stelle“, come il titolo del suo ultimo album evoca. Ad aprire ilnessuna band emergente, ma la stand up comedian Michela Giraud. Una comicità ragionata, semplice e genuina, veloce e fresca, che ...

CeciliaGilioli : RT @Ghemon: Scusa Twitter se ti scambio per Instagram ma il concerto di ieri a Roma è stato molto bello e ci siamo un sacco divertiti. http… - PomponiGiovanna : RT @Ghemon: Scusa Twitter se ti scambio per Instagram ma il concerto di ieri a Roma è stato molto bello e ci siamo un sacco divertiti. http… - AuditoriumPdM : RT @Diregiovani: ?? Ieri @Ghemon ci ha fatto cantare all'@AuditoriumPdM con la data romana del suo #Scrittonellestelle tour ???? ?? Il resoco… - Diregiovani : ?? Ieri @Ghemon ci ha fatto cantare all'@AuditoriumPdM con la data romana del suo #Scrittonellestelle tour ???? ?? Il… - aapeiron_ : RT @Ghemon: Scusa Twitter se ti scambio per Instagram ma il concerto di ieri a Roma è stato molto bello e ci siamo un sacco divertiti. http… -