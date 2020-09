Formula 1, Gp del Mugello: dopo incidenti e interruzioni Hamilton si porta a casa un'altra vittoria (Di domenica 13 settembre 2020) Lewis Hamilton vince il Gran premio di Formula 1 del Mugello davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. La Mercedes realizza così l'ennesima doppietta di questa stagione in una gara segnata da diversi incidenti e tre interruzioni. Male le Ferrari: sia Charles Leclerc che Sebastian Vettel sono arrivati nelle ultime posizioni. Per Hamilton è la 95a pole position in carriera: "E' ancora tutto annebbiato, sono state come tre gare in un giorno. E' stata incredibilmente dura oggi, su una pista fenomenale. E' stata dura tenere dietro Bottas, ho dovuto mantenere sempre alta la concentrazione" ha confessato a termine della gara. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Lewisvince il Gran premio di1 deldavanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. La Mercedes realizza così l'ennesima doppietta di questa stagione in una gara segnata da diversie tre. Male le Ferrari: sia Charles Leclerc che Sebastian Vettel sono arrivati nelle ultime posizioni. Perè la 95a pole position in carriera: "E' ancora tutto annebbiato, sono state come tre gare in un giorno. E' stata incredibilmente dura oggi, su una pista fenomenale. E' stata dura tenere dietro Bottas, ho dovuto mantenere sempre alta la concentrazione" ha confessato a termine della gara.

