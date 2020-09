Filippo Limini, massacrato di botte e poi investito: morto a 25 anni, analogie e differenze con il caso di Willy Monteiro (Di domenica 13 settembre 2020) Due giovani vite spezzate, risse notturne che si trasformano in tragedie. Due episodi, avvenuti nel giro di 3 settimane, che presentano alcune analogie, ma anche molte differenze, tanto che le decisioni dei giudici sono state differenti rispetto a quelli che sono sono stati indicati come i presunti colpevoli di questi omicidi. Parliamo di Willy Monteiro e Filippo Limini. Di Willy, il 21enne italo-capoverdiano dagli occhi dolcissimi, dal sorriso travolgente e dal cuore d’oro, ormai sappiamo tutto. Di lui hanno parlato tutti i giornali, i social, le trasmissioni tv. Se ne è parlato nei bar, nelle piazze, al mare. Il suo gesto altruista, che gli è costato la vita, ha commosso tutti, mentre la brutalità dei 4 che lo hanno aggredito e ucciso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 13 settembre 2020) Due giovani vite spezzate, risse notturne che si trasformano in tragedie. Due episodi, avvenuti nel giro di 3 settimane, che presentano alcune, ma anche molte, tanto che le decisioni dei giudici sono state differenti rispetto a quelli che sono sono stati indicati come i presunti colpevoli di questi omicidi. Parliamo di. Di, il 21enne italo-capoverdiano dagli occhi dolcissimi, dal sorriso travolgente e dal cuore d’oro, ormai sappiamo tutto. Di lui hanno parlato tutti i giornali, i social, le trasmissioni tv. Se ne è parlato nei bar, nelle piazze, al mare. Il suo gesto altruista, che gli è costato la vita, ha commosso tutti, mentre la brutalità dei 4 che lo hanno aggredito e ucciso ...

cpetacci : RT @GagliardoneS: Filippo Limini, ITALIANO, figlio di Italiani. Ha subito la STESSA SORTE di Willy, per mano di feroci albanesi a Spoleto.… - beppebalestro : RT @Rassegne_Italia: La passerella di Conte, Zingaretti e Lamorgese al funerale di Willy. Nessuno al funerale di Filippo Limini: https://t.… - LBrugioni : RT @GagliardoneS: Filippo Limini, ITALIANO, figlio di Italiani. Ha subito la STESSA SORTE di Willy, per mano di feroci albanesi a Spoleto.… - Sanfra2017 : RT @GagliardoneS: Filippo Limini, ITALIANO, figlio di Italiani. Ha subito la STESSA SORTE di Willy, per mano di feroci albanesi a Spoleto.… - Luca30626578 : RT @GagliardoneS: Filippo Limini, ITALIANO, figlio di Italiani. Ha subito la STESSA SORTE di Willy, per mano di feroci albanesi a Spoleto.… -