C' è voglia di rimpasto anche in M5s

(Di domenica 13 settembre 2020) “Se nonmo crollare dobbiamo cambiare radicalmente”. Sono le parole di un esponente di governo del Movimento 5 stelle a far scattare il segnale che qualcosa in effetti si sta muovendo. Il tema; quello trito deldopo le regionali, eppure qualcosa si sta chiaramente muovendo. Un suo collega, perennemente in linea di collisione con il primo, su questo concorda: “Non possiamo restare fermi, qualcosa andrà fatto”. Sono le parole del vicesegretario del Pd Andrea Orlando a scoperchiare il vaso di Pandora: “Credo che per il governo sia necessario fare un tagliando per affrontare una fase nuova - ha detto ai microfoni di Radio24 - Non escludo che dopo il voto possa esserci un effetto sull’assetto dell’esecutivo”.Raccontano che ai dirigenti Dem che hanno affrontato ...