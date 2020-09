Biglietto Trenitalia | ecco come modificare data | giorno e orario

(Di domenica 13 settembre 2020) Le notizie di cronaca spesso ci informano del fatto che i rapporti tra passeggeri, pendolari enon funzionano al meglio: forti ritardi, treni soppressi, improvvisi guasti al convoglio sono solo alcuni casi in cui emerge, a volte, l’inefficienza della rete ferroviaria italiana. Tuttavia, in questo quadro, non mancano le tutele a favore del cliente, ovvero di colui che acquista il. Di seguito ci occupiamo infatti della possibilità, riconosciuta al privato che compra il titolo di viaggio, di modificarlo in base alle sue necessità. Vediamo allora quali sono i confini entro cui ciò è possibile. Se ti interessa saperne di più sull’ipotesi del rimborsoaverlo, importo e cosa dice il regolamento, clicca qui.Segui ...

Fanpage.it

Gli italiani saranno chiamati alle urne per le consultazioni elettorali e referendarie domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. Per permettere a tutti di votare senza spendere cifre esose, vi saranno d ...Sconti fino al 70% sui biglietti di treni e aerei per chi torna a casa in vista delle elezioni regionali (in Veneto, Liguria, Marche, Toscana, Campania e Puglia, a cui si aggiunge la Valle d'Aosta) o ...