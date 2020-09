Allarme inquinamento, 'in mare più mascherine che meduse' (Di domenica 13 settembre 2020) L'associazione francese Opération Mer Propre, Operazione mare Pulito, ha stimato che il mare è popolato 'più da mascherine che da meduse' . Un segnale forte è arrivato da Ancona, dove il pellicano - ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 settembre 2020) L'associazione francese Opération Mer Propre, OperazionePulito, ha stimato che ilè popolato '; dache da' . Un segnale forte è arrivato da Ancona, dove il pellicano - ...

L'associazione francese Opération Mer Propre (Operazione Mare Pulito) ha stimato che il mare è popolato "più da mascherine che da meduse". Un segnale forte è arrivato da Ancona, dove il pellicano - il ...

Allarme Brugiano, sos di Rc e Friday for Future

Fa discutere il caso della ragazza che si è ustionata per salvare un’anatra moribonda. Appello all’Arpat perché faccia nuove analisi ...

Allarme Brugiano, sos di Rc e Friday for Future

Fa discutere il caso della ragazza che si è ustionata per salvare un'anatra moribonda. Appello all'Arpat perché faccia nuove analisi ...