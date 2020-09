"Uomini piccoli, mi hanno fatto andare il sangue alla testa". La Santanchè perde le staffe: pesanti accuse all'amico Briatore (Di sabato 12 settembre 2020) Daniela Santanchè travolta dalle critiche solo per aver ospitato l'amico Flavio Briatore, contagiato dal coronavirus. A mandare ai mittenti gli insulti è la stessa senatrice di Fratelli d'Italia che, con un editoriale su Novella 2000, denuncia la vergogna subita. "Osservando l'odio sociale che ho visto accendersi in Uomini piccoli, accecati forse solo dall'invidia, contro Flavio Briatore colpito dal Covid in maniera quasi asintomatica". La pitonessa non nega che certi attacchi "mi hanno fatto andare il sangue alla testa". Eppure, come lei stessa ha più volte ribadito, "Briatore non ha mai negato il Covid, e ha sempre, come me, predicato il dovere ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Daniela; travolta dalle critiche solo per aver ospitato l'Flavio, contagiato dal coronavirus. A mai mittenti gli insulti è la stessa senatrice di Fratelli d'Italia che, con un editoriale su Novella 2000, denuncia la vergogna subita. "Osservando l'odio sociale che ho visto accendersi in, accecati forse solo dall'invidia, contro Flaviocolpito dal Covid in maniera quasi asintomatica". La pitonessa non nega che certi attacchi "mi hanno fattoil". Eppure, come lei stessa ha più volte ribadito, "non ha mai negato il Covid, e ha sempre, come me, predicato il dovere ...

misstxlstoj_ : Cioè mi sono detta 'ok continuiamo la saga delle Piccole donne' e ho iniziato I ragazzi di Jo. Mi ci sono volute qu… - visgia67 : ??Che figura di merda! Ancora una volta dimostrano chi sono...Ai cittadini multe, a loro permissivismo totale! Che p… - coeurdleoniaz : @dio_nysuss Considerano che gli uomini più grandi di noi sono comunque più piccoli mentalmente figurati quelli della nostra età ahahaha - vincenzosalern1 : RT @Cinzia08959905: No il problema è questa cultura violenta, fasciste, da supermacho....ma da vigliacchi, da uomini piccoli piccoli in tu… - frxan___ : @Articlessss @ValeNappi una femminista che si batte realmente per la parità non considera soltanto ciò che interess… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini piccoli Daniela Santanchè in difesa di Flavio Briatore: "Chi l'ha criticato? Uomini piccoli, mi hanno fatto andare il sangue alla testa" Liberoquotidiano.it Venezia 77, Kiyoshi Kurosawa vince il Leone d'Argento per Wife of Spy

Kobe, 1940. Yusaku dirige una piccola azienda che tratta frequentemente con gli occidentali. Quando un suo fornitore inglese viene arrestato con l'accusa di spionaggio Yusaku liquida la cosa come un'e ...

Festival MIX Milano 2020, edizione ibrida tra il Piccolo Teatro e MYmovies

Festival MIX: l’edizione 34 del festival di cinema LGBTQ+ di Milano dal 17 al 20 settembre al Piccolo Teatro e online su MYmovies Dal 17 al 20 settembre si apre all’insegna di Love Together il Festiva ...

Kobe, 1940. Yusaku dirige una piccola azienda che tratta frequentemente con gli occidentali. Quando un suo fornitore inglese viene arrestato con l'accusa di spionaggio Yusaku liquida la cosa come un'e ...Festival MIX: l’edizione 34 del festival di cinema LGBTQ+ di Milano dal 17 al 20 settembre al Piccolo Teatro e online su MYmovies Dal 17 al 20 settembre si apre all’insegna di Love Together il Festiva ...