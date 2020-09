Un libro sulla storia di Fornaci negli anni '70-'80-'90 (Di sabato 12 settembre 2020) Da qui un appello: chi vuole contribuire con un'intervista, un ricordo, foto o altro di quegli anni può contattare la Polisportiva al numero 3772313608 o all'indirizzo e-mail valdilago@libero.it . Leggi su lagazzettadelserchio (Di sabato 12 settembre 2020) Da qui un appello: chi vuole contribuire con un'intervista, un ricordo, foto o altro di queglipuò contattare la Polisportiva al numero 3772313608 o all'indirizzo e-mail valdilago@libero.it .

Ultime Notizie dalla rete : libro sulla Scuola, libri più cari dell'1,5% e famiglie più povere. Per Federconsumatori è stangata la Repubblica Contributi per i libri di testo scolastici: come e chi può fare domanda

Dal 16 settembre e fino alle 18 del 30 ottobre prossimo è possibile presentare domanda di contributo per l’acquisto di libri di testo e altri materiali e contenuti didattici, anche digitali, relativi ...

Al via a Ravenna la 22esima edizione del Festival Ammutinamenti

Domani, sabato 12 settembre 2020 si apre (fino al 20 settembre), a Ravenna, la XXII edizione di Ammutinamenti – Festival di danza urbana e d’autore curato dall’Associazione Cantieri Danza. Il Festival ...

