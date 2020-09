UFFICIALE Salernitana | Gyomber è un nuovo giocatore Il comunicato

(Di sabato 12 settembre 2020) Laha annunciato attraverso il proprio sitoche Norbertè undel club Norbertè ufficialmente undella. Il difensore arriva a titolo definitivo dal Perugia e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Ecco ildella società campana: «L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’A.C. Perugia Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ’92 Norbert. Il calciatore ha firmato con la Società granata un contratto triennale». Leggi su Calcionews24.com

Salernitana, non si ferma la società di Claudio Lotito, tesserato il difensore ex Perugia Gyomber. La Salernitana, attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito ha annunciato l’acquisto del dife ...L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’A.C. Perugia Calcio per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ’92 Norbert Gyomber. Il calciatore ha firmato con l ...