Ufficiale | Frosinone | arriva Kastanos in prestito dalla Juve

(Di sabato 12 settembre 2020) Ilha ufficializzato l’arrivo di Grigorisntus, in. Centrocampista cipriota classe ’98, l’anno scorso ha giocato al Pescara, sempre inntus, dove ha collezionato 26 presenze. Ora ripartirà daldi Nesta. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

alfredopedulla.com

