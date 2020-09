Sventrano il palazzo per rubare il bancomat Risveglio choc a Labaro

Leggi su iltempo

(Di sabato 12 settembre 2020). Durante la notte sconosciuti, con il probabile ausilio di un carro attrezzi, hanno divelto l'intero distributoredella filiale del Monte dei Paschi di Siena causando ingenti danni alla costruzione in via Costantiniana 72. Nella gallery le immagini dei primi rilievi delle forze dell'ordine: ilè praticamente sventrato., colpo alla banca di via Costantiniana