Scuola | allarme Uil | A Napoli graduatorie e supplenze inaccessibili

"Non bastavano le incertezze su come gestire la Scuola in piena emergenza covid, adesso si è deciso anche di rendere 'inaccessibili' le domande per le supplenze nelle scuole del personale Ata e degli insegnati precari: questa è una Scuola completante allo sbando" . È quanto affermano, in una nota, Giovanni Sgambati e Antonio Di Zazzo, rispettivamente segretari generali della UIL e della UIL Scuola Napoli e Campania. "A Napoli sono più di diecimila, tra insegnati e personale Ata , i lavoratori precari che in queste ore stanno cercando di compilare le domande online per le supplenze per il nuovo anno scolastico che si sono ritrovati davanti un sistema farraginoso e complicato e, tra le altre cose, ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola allarme Scuola, allarme dei presidi: "Mascherine consegnate sufficienti solo per pochissimi giorni" TGCOM Scuola, l'allarme di Salvini: "In Liguria 6mila alunni disabili, ma il governo li dimentica e il ministro dorme"

"In Liguria ci sono 6.739 alunni con problemi di disabilità: ragazzi e ragazze con relative famiglie che soffrono più delle altre le troppe incertezze. Mancano circa 50mila insegnanti di sostegno spec ...

Scuola, caos e tensioni a due giorni da riapertura

La riapertura delle scuole lunedì 14 settembre, dopo il lungo stop per l'emergenza coronavirus, porta con se ancora incertezze e tensioni. Gli ultimi ad alzare la voce sono stati i presidi che, per ga ...

