Saronno, processo da rifare per infermiera killer: la motivazione (Di sabato 12 settembre 2020) A Saronno la Corte d'appello ha annullato la sentenza che condannava all'ergastolo Laura Taronno, accusati di aver ucciso madre e marito insieme all'amante. Nella giornata di ieri, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza che condannava a 30 anni di carcere Laura Taroni. La donna, di professione infermiera, era accusata di aver ucciso la … L'articolo proviene da www.inews24.it.

