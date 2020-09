PlayStation 5 e i suoi accessori, ecco cosa conterrà la console quando l'acquisterete (Di sabato 12 settembre 2020) Grazie ad un distributore di Hong Kong, ora siamo a conoscenza di due dettagli molto interessanti riguardanti PlayStation 5: il codice del modello di entrambe le versioni e i contenuti della scatola.Secondo il database, la PlayStation 5 Standard ha come codice CFI-1015A, mentre quello della Digital Edition è CFI-1015B. A quanto pare, CFI sarà il codice identificativo della PlayStation next-gen: attualmente, la PS4 classica aveva come codice la serie CUH-1000, la versione slim CUH-2000 e la versione Pro CUH-7000.In aggiunta al nome del modello, il distributore ha anche elencato i contenuti della confezione retail di PlayStation 5, svelando dettagliatamente tutto quello che troveremo all'interno della scatola, una volta acquistata. Per la maggior parte, si trattano di accessori molto comuni, ... Leggi su eurogamer (Di sabato 12 settembre 2020) Grazie ad un distributore di Hong Kong, ora siamo a conoscenza di due dettagli molto interessanti riguardanti5: il codice del modello di entrambe le versioni e i contenuti della scatola.Secondo il database, la5 Standard ha come codice CFI-1015A, mentre quello della Digital Edition è CFI-1015B. A quanto pare, CFI sarà il codice identificativo dellanext-gen: attualmente, la PS4 classica aveva come codice la serie CUH-1000, la versione slim CUH-2000 e la versione Pro CUH-7000.In aggiunta al nome del modello, il distributore ha anche elencato i contenuti della confezione retail di5, svelando dettagliatamente tutto quello che troveremo all'interno della scatola, una volta acquistata. Per la maggior parte, si trattano dimolto comuni, ...

