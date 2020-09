Musei aperti durante Friuli Doc 2020. Come visitarli (Di sabato 12 settembre 2020) La festa di Friuli Doc rappresenta anche una splendida occasione per vivere la città di Udine, scoprire i suoi scorci più belli e caratteristici e visitare o – perché no? – rivisitare le sue ricchissime esposizioni museali. A partire da quelle dei Musei del Castello (al Castello di Udine) che, al piano terra, ospita il Museo del Risorgimento e il Museo Archeologico, entrambi frutto di un’accurata scelta museografica corredata da supporti multimediali. Al piano nobile si snoda il rinnovato percorso della Galleria d’Arte Antica con pregevoli opere d’arte dal ‘300 all’800, tra cui figurano dipinti di: Carpaccio, Caravaggio e Tiepolo. Al terzo piano si può ammirare il nuovo Museo Friulano della Fotografia, con le immagini ottocentesche e novecentesche dei maggiori fotografi ... Leggi su udine20 (Di sabato 12 settembre 2020) La festa diDoc rappresenta anche una splendida occasione per vivere la città di Udine, scoprire i suoi scorci più belli e caratteristici e visitare o – perché no? – rivisitare le sue ricchissime esposizioni museali. A partire da quelle deidel Castello (al Castello di Udine) che, al piano terra, ospita il Museo del Risorgimento e il Museo Archeologico, entrambi frutto di un’accurata scelta museografica corredata da supporti multimediali. Al piano nobile si snoda il rinnovato percorso della Galleria d’Arte Antica con pregevoli opere d’arte dal ‘300 all’800, tra cui figurano dipinti di: Carpaccio, Caravaggio e Tiepolo. Al terzo piano si può ammirare il nuovo Museo Friulano della Fotografia, con le immagini ottocentesche e novecentesche dei maggiori fotografi ...

