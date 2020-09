Morte Astori, indagini concluse: l’accusa nei confronti di 3 medici indagati (Di sabato 12 settembre 2020) Concluso il secondo filone d’indagini per la Morte dell’ex capitano della Fiorentina, Davide Astori, e notificato il relativo avviso ai medici indagati La Procura di Firenze ha chiuso la seconda tranche d’indagini sulla Morte di Davide Astori, ex capitano della Fiorentina, occorsa il 4 marzo 2018. I pm hanno notificato l’avviso di conclusione indagini a … L'articolo Morte Astori, indagini concluse: l’accusa nei confronti di 3 medici indagati proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 12 settembre 2020) Concluso il secondo filone d’per ladell’ex capitano della Fiorentina, Davide, e notificato il relativo avviso aiLa Procura di Firenze ha chiuso la seconda tranche d’sulladi Davide, ex capitano della Fiorentina, occorsa il 4 marzo 2018. I pm hanno notificato l’avviso di conclusionea … L'articolo: l’accusa neidi 3proviene da YesLife.it.

