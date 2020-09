Milano, esplosione in un condominio: un ferito grave e cinque lievi (Di sabato 12 settembre 2020) A Milano, c’è stata un’esplosione in un condominio a Piazzale Libia. I Vigili del Fuoco hanno soccorso un ferito grave nel condominio Un brutto incidente a Milano, che ha rischiato di fare molte vittime. La città lombarda ha tremato all’alba. Intorno alle sette di questa mattina, infatti, c’è stata una forte esplosione in un palazzo in piazzale Libia, nella zona sud est della città. In un condominio, al piano terra, c’è stato un fortissimo boato. Lo scoppio è avvenuto al piano terra di un condominio di nove piani, ma anche i primi tre piani della ... Leggi su zon (Di sabato 12 settembre 2020) A, c’&e; stata un’in una Piazzale Libia. I Vigili del Fuoco hanno soccorso unnelUn brutto incidente a, che ha rischiato di fare molte vittime. La citt&a; lombarda ha tremato all’alba. Intorno alle sette di questa mattina, infatti, c’&e; stata una fortein un palazzo in piazzale Libia, nella zona sud est della citt&a;. In un, al piano terra, c’&e; stato un fortissimo boato. Lo scoppio &e; avvenuto al piano terra di undi nove piani, ma anche i primi tre piani della ...

