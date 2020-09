Meteo con aria BOLLENTE colpirà mezza Europa e parte d’Italia (Di sabato 12 settembre 2020) Quando sembrava che l’Autunno potesse bruciare le tappe, ecco l’Anticiclone africano. Fido compagno di viaggio del mese di agosto, meno nei due mesi precedenti, vorrà ricordarci che l’Estate non è mica finita! Che poi lo si voglia definire Meteo estremo o meno, poco importa, ciò che conta – come sempre del resto – è il risultato. Un risultato che conosciamo fin troppo bene: il caldo. Non possiamo non parlarne, perché magari non sarà eccezionale come ad agosto ma facendo affidamento sui modelli previsionali le anomalie termiche in arrivo saranno importanti. Una di queste mappe vogliamo mostrarvela, perché così riuscirete voi stessi a farvi un’idea di ciò che si prospetta. Prossima settimana in compagnia dell’Anticiclone africano E’ la mappa ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 12 settembre 2020) Quando sembrava che l’Autunno potesse bruciare le tappe, ecco l’Anticiclone africano. Fido compagno di viaggio del mese di agosto, meno nei due mesi precedenti, vorrà ricordarci che l’Estate non è mica finita! Che poi lo si voglia definireestremo o meno, poco importa, ciò che conta – come sempre del resto – è il risultato. Un risultato che conosciamo fin troppo bene: il caldo. Non possiamo non parlarne, perché magari non sarà eccezionale come ad agosto ma facendo affidamento sui modelli previsionali le anomalie termiche in arrivo saranno importanti. Una di queste mappe vogliamo mostrarvela, perché così riuscirete voi stessi a farvi un’idea di ciò che si prospetta. Prossima settimana in compagnia dell’Anticiclone africano E’ la mappa ...

