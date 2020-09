La giustizia a gamba tesa sulle regionali

NicolaPorro : Inchiesta sui 3?? commercialisti vicini alla #Lega. Più che assalto al partito sembra assalto a #Salvini.… - Sabrina67408695 : RT @NicolaPorro: Inchiesta sui 3?? commercialisti vicini alla #Lega. Più che assalto al partito sembra assalto a #Salvini. #Giorgetti vota… - PaoloCaminiti1 : RT @NicolaPorro: Inchiesta sui 3?? commercialisti vicini alla #Lega. Più che assalto al partito sembra assalto a #Salvini. #Giorgetti vota… - missypippi : RT @NicolaPorro: Inchiesta sui 3?? commercialisti vicini alla #Lega. Più che assalto al partito sembra assalto a #Salvini. #Giorgetti vota… - SoniaLaVera : RT @NicolaPorro: Inchiesta sui 3?? commercialisti vicini alla #Lega. Più che assalto al partito sembra assalto a #Salvini. #Giorgetti vota… -

Ultime Notizie dalla rete : giustizia gamba

Nicola Porro

Una bomba in casa del Carroccio a dieci giorni dal voto alle regionali del 20 e 21 settembre. Proprio adesso che la Lega e tutto il centrodestra stanno macinando consensi in una Regione come la Toscan ...L’accusa nei suoi confronti – molto pesante – è infatti di appropriazione indebita dei fondi raccolti per la costruzione del muro antimigranti al confine con il Messico.