Juventus | UFFICIALE | bilancio 2019-20 chiuso in rosso | tutti i dati

Juventus – La Juventus ha chiuso il bilancio 2020 in rosso. rosso per 71,4 milioni, con ricavi a 573 milioni (-8%) e costi per 414 milioni (-10%). Lo ha annunciato il club bianconero dopo il CdA attraverso il sito UFFICIALE. "Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A., riunitosi oggi, con collegamento digitale, sotto la Presidenza di Andrea Agnelli, ha approvato il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2020, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, convocata per il 15 ottobre 2020, ore 10:00, in unica convocazione". Ciò che si legge nella nota apparsa sul sito del club.

