Acerbi Inter accenni di qualche crepa? Chivu chiede con forza questa cosa alla dirigenza La situazione!

Le tensioni tra Acerbi e l’Inter emergono con forza, mentre Chivu insiste sull'acquisto di Giovanni Leoni dal Parma per rafforzare la rosa. La situazione si fa sempre più complessa: il futuro di Francesco Acerbi, in scadenza nel 2026, è incerto, e le crepe nella squadra potrebbero aprire nuovi scenari estivi. Resta da capire se questa crisi segnerà una svolta decisiva per i nerazzurri o sarà solo un’altra pagina della loro annata tumultuosa.

Acerbi Inter, accenni di qualche crepa? Chivu chiede con forza l’acquisto di Giovanni Leoni dal Parma alla dirigenza. La situazione!. Il futuro di Francesco Acerbi all’ Inter è tutt’altro che certo, nonostante il suo contratto in scadenza nel 2026. Il difensore, che negli ultimi anni ha ricoperto un ruolo fondamentale nella difesa nerazzurra, potrebbe trovarsi a dover fare i conti con una situazione che potrebbe cambiare in estate, soprattutto dopo l’addio di Simone Inzaghi. Come riportato da Calciomercato.com, se Inzaghi fosse rimasto sulla panchina dell’Inter, la permanenza di Acerbi sarebbe stata praticamente certa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Acerbi Inter, accenni di qualche crepa? Chivu chiede con forza questa cosa alla dirigenza. La situazione!

In questa notizia si parla di: inter - acerbi - accenni - qualche

Zanetti Inter, parole da brividi sulla semifinale col Barcellona: ecco come ha reagito al gol di Acerbi. E sulla parata di Sommer… - Javier Zanetti, vicepresidente e leggenda dell'Inter, ha condiviso le sue emozioni in merito alla semifinale di Champions League contro il Barcellona.

Clamoroso Acerbi, rescissione con l’Inter e ritorno al Milan: “Allegri ci pensa” - Acerbi addio Inter con la risoluzione del contratto in scadenza tra un anno. Scrive calciomercato.it

Inter, futuro Acerbi mai così in bilico: riflessioni in corso, rescissione possibile - L'esperto difensore nerazzurro potrebbe essere arrivato al capolinea: la dirigenza interista ci sta pensando seriamente ... Secondo fcinter1908.it