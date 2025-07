Traffico Roma del 12-07-2025 ore 19 | 30

Ben trovati da Luceverde Roma. Oggi, 12 luglio 2025 alle 19:30, la Capitale si presenta sotto un cielo di veicoli, con traffico intenso verso le mete balneari del Lazio come Aurelia e via del Mare. Le principali arterie, tra cui A1, A24 e Roma-Civitavecchia, sono rallentate a causa di lavori e attività di potatura. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti e consigli sulla mobilità , perché una buona dose di pazienza è fondamentale per arrivare sereni a destinazione.

Luceverde Roma ben trovati dalla redazione giornata caratterizzata da traffico intenso in direzione delle località balneari del Lazio quindi su Aurelia Pontinia via del Mare traffico intenso Anche le principali arterie del territorio in particolare lungo la A1 Firenze Roma Napoli sulla A24 roma-l'aquila-teramo e sulla Roma Civitavecchia lavori di potatura in Viale Trastevere tra Viadana viale Aurelio Saffi al posto della linea tram 8 previste corse con autobus potature anche in viale Aventino tra piazza di Porta Capena e piazza Albania raccomandiamo tutte le attenzioni del caso parliamo di trasporto ferroviario per segnalare che in questo fine settimana sono in corso dei lavori alla nuova stazione Pigneto per questo motivo i treni della linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto della linea fl3 Roma Cesano Viterbo sono soggetti a modifiche o al limitazioni tutti i dettagli sul luceverde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-07-2025 ore 19:30

