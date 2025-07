Treni | Alta velocità ritardi sulla Roma-Firenze Per l’incendio sulla linea

A causa di un vasto incendio che ha interessato la zona, la circolazione dei treni ad alta velocità sulla linea Roma-Firenze sta vivendo significativi rallentamenti. Sebbene la sospensione temporanea sia stata superata, i passeggeri devono affrontare ritardi tra Roma Tiburtina e Settebagni. Un disagio imprevisto che testimonia quanto eventi imprevisti possano influenzare i nostri spostamenti quotidiani. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e soluzioni in tempo reale.

La circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità Roma-Firenze, precedentemente sospesa, oggi 12 luglio 2025, è rallentata tra Roma Tiburtina e Settebagni, a causa di un grosso incendio che sta interessando la zona L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Treni: Alta velocità, ritardi sulla Roma-Firenze. Per l’incendio sulla linea

In questa notizia si parla di: roma - firenze - alta - velocità

Le strade italiane non sono a misura di bambino: la classifica europea boccia Milano, Roma e Firenze - Le strade italiane si rivelano insicure per i bambini, come dimostra la classifica europea che penalizza città come Milano, Roma e Firenze.

#Incendio tra #Roma e #Firenze: circolazione Alta Velocità fortemente rallentata, ritardi fino a 90 minuti Vai su X

Estate, i tempi si allungano. E occorrerà armarsi di pazienza perché per la sicurezza serve fare manutenzione sulla rete ferroviaria. Cambiano i tempi di percorrenza sulle principali tratte dell’Alta velocità; prevalentemente ad agosto, ma non solo. Ferrovie dell Vai su Facebook

Incendio vicino ai binari, stop all'Alta velocità a Roma; Incendio blocca l'Alta Velocità Roma-Firenze: cancellazioni e ritardi; Incendio vicino ai binari, rallentamenti per «danni causati dal rogo» sull'Alta Velocità Roma-Firenze. Ritardi.