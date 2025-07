Raoul Bova e Rocio si sono detti addio | l' indiscrezione che spiazza i fan

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, una delle coppie più ammirate del gossip italiano, sembrano aver preso strade diverse dopo 12 anni di amore e due figlie. L’indiscrezione che sta facendo il giro del web, svelata da Gabriele Parpiglia, rivela una separazione definitiva, segnando la fine di un’epoca per i loro fan. Ma cosa nasconde questa decisione inattesa? Scopriamolo insieme.

Dopo 12 anni di relazione e due figlie, Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales avrebbero messo fine al loro rapporto. A svelarlo è Gabriele Parpiglia, che nelle scorse ore é tornato sull'argomento sostenendo che la coppia abbia deciso di separarsi definitivamente e di non vivere più sotto lo stesso tetto. “È finita pochi giorni fa. Niente più crisi da superare, niente separazioni in casa dove vince il silenzio”, ha scritto Parpiglia, spiegando che, mentre Rocío ha sopportato il silenzio fino alla fine, Raoul avrebbe tentato di ricucire il rapporto senza riuscirci più. La rottura, secondo il giornalista, non sarebbe dovuta a tradimenti, bensì a incomprensioni accumulate nel tempo, che alla fine hanno creato un "vicolo cieco sentimentale". 🔗 Leggi su Iltempo.it