LIVE Italia-Turchia 1-1 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | turche avanti nel terzo set 11-13

La sfida tra Italia e Turchia nel Nations League di volley femminile 2025 è infuocata: le turche sono avanti nel terzo set con un punteggio di 11-13, regalando emozioni ad ogni scambio. Segui in diretta tutti i momenti salienti di questa battaglia appassionante e scopri chi avrà la meglio. Clicca qui per aggiornare la live e non perdere nemmeno un punto di questa emozionante partita!

16-15 Out Egonu da seconda linea 16-14 Orro di seconda intenzione 15-14 Errore al servizio Egonu 15-13 Mano out Nervini da zona 4 14-13 Out la fast di Jack 13-13 Primo tempo Fahr 12-13 Primo tempo Fahr dopo una grande difesa di Sylla 11-13 Errore al servizio Turchia 10-13 Diagonale da zona 4 Karakurt 10-12 Mano out Egonu da zona 2 9-12 In rete l'attacco di Nervini da zona 4 9-11 Mano out Vargas da zona 2 9-10 Mano out Sylla da zona 4 8-10 Mano out Vargas da seconda linea 8-9 Murooooooooooooooooooooooo Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 7-9 Out il primo tempo di Gunes 6-9 Diagonale vincente di Egonu da seconda linea 5-9 Errore al servizio Italia 5-8 Orro di seconda intenzione 4-8 Out Egonu da seconda linea 4-7 Mano out Erkek da zona 4.

